الداخلية الجزائرية: 32 مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية المقبلة

الجزائر أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الاثنين، أن 32 شخصا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 4 يوليو القادم.

وأشارت وزارة الداخلية الجزائرية - فى بيان اليوم - إلى أن المرشحين المحتملين الـ32 حصلوا على استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها.

ويتعين على المرشح للرئاسة الجزائرية جمع 600 توقيع من أعضاء منتخبين بغرفتى البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي) والبلديات أو 60 ألف توقيع من مواطنين، بحد أدنى 1500 مواطن من كل ولاية على الأقل.