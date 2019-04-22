الخارجية البريطانية فى يوم الأرض: 100 ألف من الأحياء البحرية تموت سنويا

كتب هيثم سلامة

احتفلت وزارة الخارجية البريطانية بيوم الأرض، فى 22 أبريل من كل عام بكافة دول العالم ، حيث يهدف إلى نشر الوعى والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، ويعد الاحتفال بـ Earth day فرصة للتأكيد على التحديات المتعلقة بكوكب الأرض وأنماط العيش الذى يدعمها.

أكثر من 100,000 من الأحياء البحرية 🐠🐟🦈🐳 تنفق سنويا بسبب التلوث بالبلاستيك.



وتتعاون #بريطانيا مع شركائها في دول الكومنويلث لأجل معالجة التلوث بالبلاستيك وحماية الأحياء البحرية.#يوم_الأرض🌏 pic.twitter.com/utk3u7GqrT — 🇬🇧 وزارة الخارجية (@FCOArabic) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، أن 100 ألف من الأحياء البحرية تنفق سنويا بسبب التلوث بالبلاستيك وتتعاون بريطانيا مع شركائها في دول الكومنولث لأجل معالجة التلوث بالبلاستيك وحماية الأحياء البحرية، وتعتبر المملكة المتحدة والمقاطعات التابعة لها فى الخارج راعية لخامس أكبر مساحة بحرية فى العالم، وبعض أنواع الأحياء البحرية التى تعيش فيها لا توجد فى أى مكان آخر فى العالم.

وأضافت، أن 94 % من الأحياء التى تستوطن البحار البريطانية تعيش فى المقاطعات الخارجية، و 85 % من الأحياء المعرضة للانقراض والتى تقع تحت مسئولية المملكة المتحدة توجد فى تلك المقاطعات، وإن الحكومة البريطانية تساعد المقاطعات الخارجية فى تطوير استراتيجية لحماية هذه الأحياء، وعبارة الحزام الأزرق هى الاسم الذى يطلق على المناطق البحرية التى تحميها الحكومة البريطانية.

يذكر أن تم اختيار 22 أبريل للاحتفال بيوم الأرض لأنه يمثل فصل الربيع فى نصف الكرة الأرضية الشمالى وفصل الخريف فى نصف الكرة الأرضية الجنوبى، ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، والمجتمع المدنى، والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى الاحتفال بـ Earth day والتوعية به، وفى عام 2005، حددت الجمعية العامة عام 2008 بوصفه السنة الدولية لكوكب الأرض، مقتنعة بأن التعليم فى علوم الأرض يتيح للبشرية أدوات للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ولإنشاء البنية التحتية العلمية الضرورية للتنمية المستدامة.