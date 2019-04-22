الخارجية الأمريكية تحذر من عمليات إرهابية جديدة فى سريلانكا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية فى تحذير معدل بشأن السفر إن "جماعات إرهابية" تواصل التخطيط لهجمات محتملة فى سريلانكا بعد مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين فى تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فخمة يوم الأحد.
وأضافت أن "إرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار يذكر أو دون إنذار على الإطلاق ".
وقالت إن من بين الأهداف المحتملة أماكن سياحية ومحطات وسائل النقل ومراكز تجارية وفنادق وأماكن عبادة ومطارات ومناطق عامة أخرى.
وقال مصدر حكومى إن الرئيس مايثريبالا سيريسينا الذي كان في الخارج عندما وقعت الهجمات دعا إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين ،وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينج سيحضر الاجتماع.
وبعد ساعات من الهجمات التى قال مسؤولون إن بعضها نفذه انتحاريون داهمت قوات الأمن أحد المنازل فى العاصمة السريلانكية واعتقلت سبعة أشخاص فى حين سقط ثلاثة من أفرادها قتلى.
وأعلنت الحكومة حظر التجول فى كولومبو وحجبت شبكات التواصل الاجتماعى وتطبيقات التراسل بما فى ذلك فيسبوك وواتساب. ولم يتضح متى سيتم رفع حظر التجول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة