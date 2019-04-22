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البابا فرنسيس: هجمات سريلانكا أعمال إرهابية لا يمكن تبريرها

الإثنين، 22 أبريل 2019 03:31 م
البابا فرنسيس: هجمات سريلانكا أعمال إرهابية لا يمكن تبريرها البابا فرنسيس
رويترز
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ندد البابا فرنسيس اليوم الاثنين بالهجمات التى استهدفت كنائس وفنادق فى سريلانكا وأودت بحياة نحو 300 شخص ودعا إلى إدانة عالمية لما وصفها بأنها "أعمال إرهابية وأعمال غير إنسانية" لا يمكن تبريرها.

وهذا هو اليوم الثانى على التوالى الذى يدين فيه البابا الهجمات التى أصابت العديد من الكنائس فى عيد القيامة أمس الأحد. وقال البابا لعشرات الآلاف فى ساحة القديس بطرس اليوم إنه يشعر بالمسيحيين فى سريلانكا ويدعو لكل القتلى والجرحى.

وأضاف قبل أن يرأس الحاضرين فى صلاة من أجل الضحايا "أناشد الجميع ألا يترددوا فى تقديم كل مساعدة ضرورية لهذه الأمة الغالية. أتمنى ان يدين الجميع هذه الأعمال الإرهابية، الأعمال غير الإنسانية التي لا يمكن تبريرها".

 

 


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