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الإعلاميين: القنوات الموالية للإخوان تستخدم صورا مفبركة فى تغطيتها للاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 02:49 م
الإعلاميين: القنوات الموالية للإخوان تستخدم صورا مفبركة فى تغطيتها للاستفتاء طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين
كتب محمد السيد
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أكد طارق سعدة، القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، إن غرفة عمليات النقابة رصدت تجاوزات فاضحة من قبل القنوات الموالية للإخوان من خلال استخدام تقنيات الفوتوشوب "الصور المركبة غير الحقيقية"، خلال متابعتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

 

وأضاف سعدة فى تصريحات له، أن النقابة رصدت أيضا تمثيلا على الرأى العام لبعض المشاهد السلبية المتعمدة لمحاولاتهم الدائمة لتعكير صفو هذا العرس الديمقراطى، متابعا: "لكن هناك أداء مسئول من الإعلاميين المصريين الوطنيين".

 

وأشار القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، إلى أن وسائل المرئية والمسموعة تؤدى تغطيتها بأعلى درجات من المهنية والمسئولية، مؤكدا أن غرفة عمليات نقابة الإعلاميين مستمرة فى الرصد حتى انتهاء عملية الاستفتاء.

 

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

 

و استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.


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