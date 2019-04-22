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الإدارة التعليمية بالبدرشين تحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء

الإثنين، 22 أبريل 2019 11:47 ص
الإدارة التعليمية بالبدرشين تحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء الإدارة التعليمية بالبدرشين تحث المواطنين علي المشاركة في الاستفتاء
كتب إسلام مسعود
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استقبلت 53 لجنة فرعية بمركز مدينة البدرشين المواطنين فى اليوم الثالث من عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وحرص سيد حمدان مدير عام إدارة البدرشين التعليمية، برفقة صلاح الشرابى وكيل الإدارة التعليمية وعادل لبنه مدير التعليم الاعدادي والثانوي ومحمد علاوه مدير المتابعة بالإدارة التعليمية، وعدد من قيادات تعليم البدرشين، على التوجه إلى اللجان لأداء واجبهم الوطنى والإدلاء بأصواتهم فى استفتاء الدستور ومتابعة المدارس التى بها لجان.

وشهدت لجان البدرشين إقبالا كبيرا من المواطنين فى اليومين الأول والثانى ويستمر الإقبال الشعبى لليوم الثالث على اللجان للمشاركة فى الاستفتاء.

الإدارة التعليمية بالبدرشين تحث المواطنين علي المشاركة في الاستفتاء
الإدارة التعليمية بالبدرشين تحث المواطنين علي المشاركة في الاستفتاء 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

الإدارة التعليمية بالبدرشين تحث المواطنين علي المشاركة في الاستفتاء
الإدارة التعليمية بالبدرشين تحث المواطنين علي المشاركة في الاستفتاء (1)

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

الإدارة التعليمية بالبدرشين تحث المواطنين علي المشاركة في الاستفتاء (2)
الإدارة التعليمية بالبدرشين تحث المواطنين علي المشاركة في الاستفتاء 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.


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