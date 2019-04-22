اعتقال 24 مشتبها بهم فى تفجيرات سريلانكا

كولومبو(أ ش أ)

قال المتحدث باسم الشرطة السريلانكية روان جوناسيكارا اليوم الاثنين، إنه تم اعتقال 24 مشتبهاً بهم فى التفجيرات التى وقعت أمس وتسببت فى مقتل وإصابة المئات.

ونقلت صحيفة "ديلى نيوز" السريلانكية، على موقعها الإلكتروني، عن المتحدث قوله إن المشتبه بهم محتجزون لدى إدارة التحقيقات الجنائية.

وهزت تفجيرات واسعة، صباح أمس الأحد العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس و3 فنادق وأدت إلى مقتل 290 شخصا وإصابة 500 آخرين.

كانت السلطات السريلانكية أعلنت، فى وقت سابق، حظر التجول فى جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.