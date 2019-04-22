ارتفاع طفيف لبورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، بنسبة 0.01% رابحا عدد 0.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2820.95 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 223.3 مليون سهم محققة ما قيمته 291.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3217 صفقة ل33 سهما، وارتفع 11 سهما، فيما انخفض 18 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.51%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.07%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.76%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.63%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة إعمار مولز بنسبة 2.33%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 2.05%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة تكافل الإمارات بنسبة 8.07%، ثم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.73%