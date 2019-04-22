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الإثنين، 22 أبريل 2019 12:59 م
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اتهام محام بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية ببولاق الدكرور

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:18 م
اتهام محام بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية ببولاق الدكرور جريمة قتل_صورة ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة، القبض على محامى، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية ببولاق الدكرور، تحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن محامى اعتدى على زوجته بقطعة خشبية، مما أسفر عن مفارقتها الحياة، بسبب خلافات أسرية. 

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

 


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