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"أ ش أ": توقيف 5 رجال أعمال جزائريين مقربين من بوتفليقة بتهم الفساد

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:20 م
"أ ش أ": توقيف 5 رجال أعمال جزائريين مقربين من بوتفليقة بتهم الفساد الشرطة الجزائرية ـ صورة أرشيفية
الجزائر (أ ش أ)
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ذكر التلفزيون الجزائرى الرسمى اليوم الاثنين أنه تم توقيف خمسة من كبار رجال الأعمال المعروفين بأنهم من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهم تتعلق بالفساد.

وقال التلفزيون الجزائرى إنه تم توقيف رجل الأعمال أسعد ربراب مالك مجمع "سيفيتال" فى اتهامات متعلقة بتورطه فى قضايا حركة رؤوس الأموال من و إلى الجزائر، والتصريح بفواتير كاذبة واستيراد عتاد قديم رغم حصوله على امتيازات جمركية، وأربعة أخوة من أسرة كونيناف بتهمة عدم الالتزام بالعقود التى أبرموها مع الدولة، واستعمال النفوذ للحصول على عديد الامتيازات دون استحقاق.

يذكر أن القضاء الجزائرى قرر مساء أمس الأول السبت، استدعاء رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالى محمد لوكال وهما من المقربين بشدة لبوتفليقة فى إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة.

 


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