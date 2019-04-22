أوقاف الإسماعيلية تنظم مسيرة للحث على المشاركة فى الساعات الأخيرة للاستفتاء

الإسماعيلية – جمال حراجى

نظمت مديرية أوقاف الإسماعيلية برئاسة الشيخ مجدى بدران وكيل الوزارة مسيرة حاشدة شارك فيها الأئمة والدعاة، جابت عددا من شوارع مدينة الإسماعيلية، وذلك خلال الساعات الأخيرة من انتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى تنتهى الساعة التاسعة مساء.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن المسيرة تهدف إلى توعية المواطنين على المشاركة الفاعلة فى الاستفتاء الدستورى من أجل استقرار مصرنا الحبيبة، مؤكدا على أن المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى على كل أفراد الشعب المصرى.



وتضم محافظة الإسماعيلية 10 لجان عامة تشمل 211 مركز انتخابى بإجمالي 229 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وهى، التل الكبير، والقصاصين، وأبو صوير وفايد، والقنطرة شرق، والقنطرة غرب، ومركز الإسماعيلية، وإجمالى عدد الناخبين بالمحافظة وتوابعها 873162 ناخب وناخبة لهم حق التصويت.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً



والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل



وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.