أهالى النخيلة بأبوتيج يستقبلون محافظ أسيوط بالطبل البلدى والمزمار

أسيوط هيثم البدري

استقبل أهالي قرية النخلية التابعة لمركز أبوتيج، اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بمسيرة شعبية حاشدة خلال تفقده لجان القرية، حيث استخدم الأهالى الطبل البلدى والمزمار والسيارات الكرنفالية وسط تردد هتافات "تحيا مصر" والأغاني الوطنية حاملين فى أيديهم أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما استقبل أهالي قرية أولاد إلياس بمركز صدفا، اليوم، اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، خلال جولته التفقدية لمتابعة اللجان الانتخابية والاطمئنان على سير الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالطبل البلدى والأغاني الوطنية وسط زغاريد السيدات حيث تفقد عددًا من لجان قرى أولاد إلياس ومجريس بصدفا رافقه خلالها المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، وحسين كشك رئيس مركز أبوتيج، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة المركز.

وتفقد المحافظ لجان مدرسة التفوق بالوعاضلة بقرية أولاد الياس ومدرسة الشهيد محمد فهيم بقرية مجريس مشيرًا إلى وجود إقبال جماهيري كبير وغير مسبوق من مواطني القرى على لجان الاستفتاء وارتفاع وتزايد في أعداد المشاركين عن اليوم الأول والثاني حيث احتشد جمع كبير من الأهالي والشباب والفتيات وكبار السن للإدلاء بأصواتهم وسط جو من البهجة وعلى أنغام الأغاني الوطنية.

وأكد محافظ أسيوط أن عملية الاستفتاء تسير بشكل جيد ومطمئن ويتزايد أعداد الناخبين أمام اللجان للتعبير عن رأيهم بحرية كاملة وممارسة حقهم الدستورى والمشاركة فى بناء وتنمية الوطن، مشيراً إلى تزايد أعداد الناخبين قبل إغلاق أبواب لجان الاستفتاء فى اليوم الثالث والاخير .

وحرص المحافظ على مصافحة الناخبين المصطفين وأطفالهم أمام اللجنة وطالبهم بضرورة تشجيع من لم يشارك حتى الآن للنزول للادلاء بصوته في الإستفتاء على التعديلات الدستورية ليكون إيجابياً ويمارس حقة الدستورى والقانونى للإنطلاق بمصرنا الحبيبة للمكانة التى تليق بها وسط الأمم.

وشهد محيط اللجان إقبالا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 في يومها الثالث والأخير والذى يستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.

ووصف محافظ أسيوط إقبال الأهالي على المشاركة في الاستحقاق الدستوري للإستفتاء بالتاريخي والواعي حفاظًا على الاستقرار والعبور بالوطن إلى بر الأمان، داعيًا جموع الشعب المصري للنزول والمشاركة فى العرس الديمقراطى، مشيراً إلى انتظام سير العملية الإنتخابية لليوم الثالث على التوالى من الاستفتاء على التعديلات الدستورية دون أى معوقات منوها بعدم تلقى غرفة عمليات المحافظة أى بلاغات أو رصد لأى خروقات.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون 683 الفا 186 ناخبا يدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز إنتخابي يضم 609 لجنة فرعية بكافة انحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إدارى وحي بالإضافة مدينة أسيوط الجديدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.



تفقد لجان الاستفتاء بأبنوب (1)



تفقد لجان الاستفتاء بأبنوب (2)



تفقد لجان الاستفتاء بأبنوب (3)



تفقد لجان الاستفتاء بأبنوب (4)



تفقد لجان الاستفتاء بأبنوب (5)



تفقد لجان الاستفتاء بأبنوب (6)



تفقد لجان الاستفتاء بأبنوب (7)



تفقد لجان الاستفتاء بأبنوب (8)



تفقد لجان الاستفتاء بصدفا (1)



تفقد لجان الاستفتاء بصدفا (2)



تفقد لجان الاستفتاء بصدفا (3)



تفقد لجان الاستفتاء بصدفا (4)



تفقد لجان الاستفتاء بصدفا (5)



تفقد لجان الاستفتاء بصدفا (6)



تفقد لجان الاستفتاء بصدفا (7)



تفقد لجان الاستفتاء بصدفا (8)



تفقد لجان الاستفتاء بصدفا (9)



تفقد لجان الاستفتاء بصدفا (10)



تفقد لجان الاستفتاء بصدفا (11)



تفقد لجان الاستفتاء بصدفا (12)



تفقد لجان الاستفتاء بصدفا (13)



تفقد لجان الاستفتاء بصدفا (14)



تفقد لجان الاستفتاء بصدفا (15)



مسيرة شعبية بالنخيلة (1)



مسيرة شعبية بالنخيلة (2)



مسيرة شعبية بالنخيلة (3)