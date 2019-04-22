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أهالى البساتين يلونون وجوه الأطفال بعلم مصر احتفالا بالاستفتاء على التعديلات الدستورية

الإثنين، 22 أبريل 2019 03:41 م
أهالى البساتين يلونون وجوه الأطفال بعلم مصر احتفالا بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الأهالى يلونون وجوه الاطفال بعلم مصر
كتب خالد إبراهيم و إسراء بدر
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عبر أهالى منطقة البساتين عن فرحتهم بالمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بصحبة أطفالهم من خلال رسم علم مصر على وجوه الأطفال للاحتفال بالمشاركة فى العرس الديمقراطى فى اليوم الثالث والأخير ليلتقطوا صورا تذكارية توثق مشاركتهم فى هذا الحدث. 
 
 
الأهالى يلونون وجوه الأطفال بألوان علم مصر
الأهالى يلونون وجوه الأطفال بألوان علم مصر
 
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 
طفل يلون وجهه بعلم مصر خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية
طفل يلون وجهه بعلم مصر خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية
 
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
 
 

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