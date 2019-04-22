"أنا البطل".. مصابو الشرطة يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء على تعديلات الدستور

كتب محمود عبد الراضي

حرص مصابو هيئة الشرطة على المشاركة بواجبهم الوطنى فى العرس الديمقراطى بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وعلى جانب آخر، تلقت الإدارة العامة للانتخابات إتصالات هاتفية من مواطنين بعدد من المحافظات طلبوا خلالها توفير وسائل نقل إلى مقار لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم نظراً لظروفهم الصحية وكبر سنهم.

وعلى الفور قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع كافة فروع أقسام حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديريات الأمن المختلفة لتلبية مُلتمس المواطنين من كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة غير القادرين على الحركة، بتوفير سيارات لنقلهم وإصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية وإعادتهم لمساكنهم مرة أخرى .

وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.