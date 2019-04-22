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أكبر معمرة فى المنوفية: "قولت نعم للدستور علشان بحب السيسى ومصر"

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:27 ص
أكبر معمرة فى المنوفية: "قولت نعم للدستور علشان بحب السيسى ومصر" أكبر معمرة فى المنوفية شفيقة على بدر
المنوفية _محمد فتحى
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أدلت منذ قليل، شفيقة على بدر أكبر معمرة فى محافظة المنوفية والبالغة من العمر 108 أعوام بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة الانتخابات بقرية برهيم التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.
 
وقالت الحاجة شفيقة، أنها صوتت بنعم على التعديلات الدستورية، قائلة: "علشان خاطر بحب السيسى ومصر وربنا يكرمنا ومصر تبقى أحسن فى الدنيا " .
 
وتستقبل اللجان الإنتخابية 2 مليون 621 ألف ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم فى 611 لجنة فرعية بإجمالى 522 مركز إنتخابى .
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
 
وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
 
 

 


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