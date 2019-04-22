أكاديمية البحث العلمى: منح 56 جائزة للنيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية

اعتمد مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس نواب الوزير ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية ونخبة من علماء مصر على رأسهم العالم الكبير الدكتور محمد غنيم والدكتور أحمد عكاشة، أسماء الفائزين بجوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية لعام 2018.

وبلغ عدد الجوائز الممنوحة هذا العام 56 جائزة مقارنة بـ 48 العام الماضى، بالإضافة إلى الجوائز الخاصة من مجلس الأكاديمية وهى الرواد والمرأة وشباب الباحثين الأفارقة.

وتبلغ قيمة جائزة النيل 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وشهادة من الأكاديمية وجائزة الدولة التقديرية 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وشهادة من الأكاديمية وجائزة التفوق 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، وشهادة من الأكاديمية أما جائزة الدولة التشجيعية قيمتها 50 ألف جنيه.

ووافق المجلس على منح جائزتى النيل و7 جوائز للدولة التقديرية (وتم حجب ثلاثة) و7 جوائز للتفوق و39 جائزة للدولة التشجعية وحجب جائزة واحدة.

وحصلت جامعة القاهرة وجامعة المنصورة والمركز القومى للبحوث على المركز الأولى برصيد 8 جوائز لكلٌ منهم، ثم عين شمس فى المركز الثانى برصيد 6 جوائز، وجامعة الزقازيق فى المركز الثالث برصيد 5 جوائز، ثم جامعتى الإسكندرية وطنطا فى المركز الرابع برصيد 4 جوائز لكل منهم، وجامعة الأزهر وجامعة كفر الشيخ وسوهاج وبنى سويف وأسيوط ومدينة زويل جائزتان لكل منهم، وحصلت جامعة أسوان، وجامعة المنوفية، جامعة المنيا، وجامعة قناة السويس، وجامعة النيل الأهلية، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، ومدينة الأبحاث العلمية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والمركز المصري لأطفال الأنابيب، والمعهد القومي للقياس والمعايرة، والمعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة، ومكتبة الإسكندرية.