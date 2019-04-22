أعضاء هيئة محو الأمية بسوهاج يساعدون المواطنين فى المشاركة بالاستفتاء

سوهاج محمود مقبول

شارك فرع الهئية العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة سوهاج بعدد من أعضائه لمساعدة الدارسين التابعين للفرع بمحافظة سوهاج والبالغ عددهم 33 ألف دارس ودارسة فى عملية التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك داخل اللجان بداية من مركز طما شمال وحتى البلينا جنوبًا.

ويقوم أعضاء الفرع باستقبال الدارسين المدرجين لديه بالفصول التعليمية بالإدارة التابعة لهم ويرشدهم لمكان لجنتهم ويقوم بالشرح لهم على كيفية التصويت بالإضافة إلى الرد على الإستفسارات التى قد يضرحها الدرسين حول التعديلات الدستورية وأهميتها.

ومن جانبه، أشار محمد الدالى رئيس فرع الهية العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج أن فرع الهيئة بسوهاج عقد العديد من اللقاءات الجماهيرية بالدارسين تم من خلالها بشرح المواد الدستورية التى تم التعديل عليها وما أهميتها بالنسبة للمواطن والمجتمع بالإضافة إلى الإستعانة بالمتخصصين فى الشأن السياسى ورجال الدين بالأزهر والكنيسة للتحدث فى هذا الشأن.

ولاقت تلك اللقاءات الجماهيرة إقبال كبيرا من قبل الدارسين الأمر الذى ظهر داخل اللجان من خلال إقبال دارسين محو الأمية على التصويت باللجان.

ذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.