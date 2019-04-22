أشرف شيحة: التأشيرة الإلكترونية إنجاز كبير يجب التعامل معه لمواكبة العصر

قال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للعمرة والحج، إن التأشيرة الإلكترونية واقع جديد وملزم، لابد من التعامل معها والتحرك سريعاً لمواكبة العصر والتطور التكنولوجي الكبير، وأضاف أن هذه التأشيرة إنجاز كبير يجب على الشركات التعامل معه للحفاظ على بقائها، وذلك وفقاً للظروف المرتبطة بهذا الملف.

وأشار "شيحة" إلى أن الجميع مطالب بالإلتزام بكافة الضوابط ،وأن ما تم من تأشيرة إلكترونية هو نوع من التيسير والتسهيل ، لكن فى إطار منظم وعملى يتماشى مع كل بلد إسلامى، مع ضرورة إخطار الوزارة بكل التأشيرات التى يتحصل عليها الوكيل السعودى وبالتنسيق مع الوكيل الخارجى.

وطالب عضو اللجنة العليا للعمرة والحج الجميع، بإن يكون الهدف واحد، هو خدمة المعتمرين المصري بهذه الآلية الحديثة، وتابع : هذا يتطلب أن يتكاتف الجميع لإتمام ذلك ، وأن لا نخرج عن الإطار الذى حددته الدولة لهذا الملف، من خلال إلتزام الشركات بالضوابط التي تم وضعها من بداية الموسم وحتى يمر بسلام ، وكذلك التعاون والتواصل والتكاتف لإنجاح المنظومة بالكامل، والعام القادم لكل حادثٍٍ حديث .

كما أكد شيحة أن اللجنة العليا لم تتأخر عن خدمة القطاع هى أو الغرفة، والجميع يعلم حجم ما قامت به اللجنة خلال الموسمين السابق والحالى ، وأنها حريصة على إزالة كل العقبات التى تواجه عمل الشركات، مع الحفاظ على حقوق الحجاج والمعتمرين.