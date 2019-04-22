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أحمد مرتضى منصور: المشاركة فى الاستفتاء على الدستور حق لا يمكن التنازل عنه

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:18 م
أحمد مرتضى منصور: المشاركة فى الاستفتاء على الدستور حق لا يمكن التنازل عنه أحمد مرتضى منصور
كتب ــ محمد تهامى زكى
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جدد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، الدعوة للمشاركة فى تعديل الدستور، مؤكدا أنها حق لكل فرد لا يمكن التنازل عنه سواء كان مؤيدا أو معارضا.

 

وقال أحمد مرتضى: "مشاركتك فى أى فعالية ديمقراطية هو حق لك وكل الأطياف السياسية سواء المؤيدة للتعديلات الدستورية أو الرافضة لها تدعوك لإبداء رأيك، شارك فى تعديل الدستور فهو حقك لا تتنازل عنه".

أحمد مرتضى
أحمد مرتضى

 

وأدلى أحمد مرتضي منصور، بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، أمس الأحد، بمدرسة الوفاء بمنطقة العجوزة، ومعه مجموعة من شباب المنطقة.

 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

                                              

 

 


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