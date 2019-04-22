أحد أبطال المقاومة الشعبية: أدعو كل مواطن أن يشارك بالاستفتاء لنصنع مستقبل بلدنا

أكد يحيى على، أحد أبطال المقاومة الشعبية، أن التعديلات الدستورية ما هي إلا في صالح مصر، لذا أدعو كل مواطن أن يشارك بها إذا كان بالرفض أو للموافقة "لابد أن نشارك ونعبر عن رأينا، أنا تركت دراستي في وقت من الأوقات من أجل التطوع في الدفاع الشعبي بعد هزيمة 67، وسافرت إلى السويس للدفاع عن بلدي وعقب ذلك شاركت في حرب أكتوبر حتى استطاعنا الحصول على النصر لبلدنا".
وقال لليوم السابع، أنا عمري الآن يتجاوز السبعين عاما، لكني حرصت على المشاركة والإدلاء بصوتي، استطاعنا منذ عشرات السنين القضاء على الضفادع البشرية الإسرائيلية واليوم نشارك في مستقبل بلادنا".
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
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