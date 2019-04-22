أحد أبطال المقاومة الشعبية: أدعو كل مواطن أن يشارك بالاستفتاء لنصنع مستقبل بلدنا

أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

أكد يحيى على، أحد أبطال المقاومة الشعبية، أن التعديلات الدستورية ما هي إلا في صالح مصر، لذا أدعو كل مواطن أن يشارك بها إذا كان بالرفض أو للموافقة "لابد أن نشارك ونعبر عن رأينا، أنا تركت دراستي في وقت من الأوقات من أجل التطوع في الدفاع الشعبي بعد هزيمة 67، وسافرت إلى السويس للدفاع عن بلدي وعقب ذلك شاركت في حرب أكتوبر حتى استطاعنا الحصول على النصر لبلدنا".

وقال لليوم السابع، أنا عمري الآن يتجاوز السبعين عاما، لكني حرصت على المشاركة والإدلاء بصوتي، استطاعنا منذ عشرات السنين القضاء على الضفادع البشرية الإسرائيلية واليوم نشارك في مستقبل بلادنا".