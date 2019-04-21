21% انخفاضا بصادرات الحلى والأحجار الكريمة خلال فبراير 2019

كتب إسلام سعيد

كشف المجلس التصديرى لمواد البناء تراجع صادرات الحلى والأحجار الكريمة لتسجل 134 مليون دولار خلال فبراير 2019 مقابل 169 ملايين خلال نفس الفترة من العام الماضى، بانخفاض بلغت نسبته 21%.

وقال التقرير الشهرى للمجلس، أنه تم خلال فبراير الماضى التصدير لنحو 16 دولة وتصدرت الامارات العربية المتحدة القائمة من حيث الدول المستوردة “للحلى والأحجار الكريمة” المصرية، بما قيمته 127 مليون دولار مقارنة 136 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى، بانخفاض بلغ نحو 7% تلاها فى المرتبة الثانية “المملكة العربية السعودية” بنحو 8 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار خلال فبراير 2018 بارتفاع بلغ 96%.

كما كشف التقرير، أنه لأول مرة تم التصدير إلى 3 (تشاد-اليونان-بلجيكا)، كما ارتفعت صادرات الحلى والأحجار الكريمة إلى السوق الأردنى لتبلغ 19 ألف دولار مقابل ألف دولار،كما سجلت ما قيمته 19 ألف دولار إلى “ألمانيا الاتحادية” خلال فبراير الماضى، مقابل 9 آلاف دولار خلال فبراير 2018 بارتفاع بلغ 126%.