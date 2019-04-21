وفد من مشايخ وقيادات أوقاف أسوان بقيادة وكيل الوزارة يدلون بأصواتهم بالاستفتاء

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح - ندى سليم

توافد وكيل وزارة أوقاف أسوان اليوم، برفقته قيادات المديرية، على لجان الاستفتاء على الدستور، بمدينة أسوان للإدلاء بأصواتهم فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

كما شارك فى نفس الوقت وفود من مشايخ وأئمة الأوقاف والعاملين فى إدارات أوقاف بأنحاء مراكز محافظة أسوان، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وحث المواطنين على الإيجابية والمشاركة الفعالة.

وشهدت محافظة أسوان فى ثانى يوم للاستفتاء على التعديلات الدستورية، إقبالا كبيرا من الأهالى على اللجان فى كافة أنحاء المحافظة.

ويبلغ عدد اللجان العامة للتصويت على الإستفتاء على مستوى محافظة أسوان 28 لجنة وتضم 230 مركزاً إنتخابياً و252 لجنة فرعية ، وأن إجمالى عدد من يحق له التصويت بجميع المراكز والمدن يبلغ 974 ألف و972 ناخب وناخبة.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.