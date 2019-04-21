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وزير قطاع الأعمال يطرح استراتيجية تطوير الشركات بندوة التجارة الأمريكية

الأحد، 21 أبريل 2019 01:00 ص
وزير قطاع الأعمال يطرح استراتيجية تطوير الشركات بندوة التجارة الأمريكية هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام
كتب عبد الحليم سالم
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تستضيف غرفة التجارة الأمريكية، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى لقاء تحت عنوان "الشركات المملوكة لدولة خطط الإصلاح والفرص المتاحة للقطاع الخاص".

من المنتظر أن يستعرض الوزير خطط إصلاح شركات قطاع الأعمال العام، وأبرز ما تم فى ملفات الشركات الخاسرة، علاوة على خطط التطوير والشراكات مع القطاع الخاص.

وقد أظهرت نتائج الأعمال تحقيق طفرة كبيرة فى الإيرادات والأرباح خلال العام المالى 2017/2018، حيث بلغ مجموع أرباح الشركات الرابحة 18.5 مليار جنيه بينما بلغ إجمالى خسائر الشركات الخاسرة 7.2 مليار جنيه.

وبذلك يصبح صافى الربح المحقق لشركات وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام المالى 2017/2018 مبلغ 11.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 7.4 مليار جنيه صافى ربح عن العام المالى 2016/2017 بمعدل نمو 52.2%.


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هشام توفيق

وزير قطاع الاعمال العام




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