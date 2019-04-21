video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل السابق يدلى بصوته بمدينة نصر ويؤكد: عرس ديمقراطى يجسد فرح المصريين

الأحد، 21 أبريل 2019 05:39 م
وزير النقل السابق يدلى بصوته بمدينة نصر ويؤكد: عرس ديمقراطى يجسد فرح المصريين الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

أدلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق بصوته على التعديلات الدستورية، اليوم، وذلك بمدرسة عبد العزيز السيد بمدينة نصر.

وعقب إدلائه بصوته، أكد هشام عرفات أن عملية التصويت على التعديلات الدستورية عُرس ديمقراطى بكل ما تحمله الكلمة من معانى السرور والبهجة والفرح، يجسد فرح المصريين بوطنهم العظيم بتهافتهم إلى صناديق الاقتراع للتصويت.

وأضاف عرفات أن المصريين يثبتون أنهم دائما شعب عظيم فهم يسجلون اليوم ملحمة رائعة ويضربون كعادتهم المثل فى حب الوطن، وأنهم دائما من أعظم شعوب العالم، مشيداً بالتنظيم الجيد وسهولة وصول الناخبين إلى لجانهم.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشيخ والقسيس يدلون بأصواتهم سويا فى الاستفتاء على الدستور بالشرقية

أهالي كفر حكيم يرفضون الإرهاب أمام اللجان: مافيش بينا خاين "فيديو"

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة