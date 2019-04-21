وزير القوى العاملة: المصريون يضربون أروع مثل فى ممارسة حقوقهم السياسية

كتب محمود راغب

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية تعتبر واجبًا على كل مواطن مصرى أن يدلى بصوته لدعم واستكمال لمسيرة البناء والتنمية، التى تشهدها مصر.

وأشار وزير القوى العاملة، فى تصريحات له عقب الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة الشهيد ملازم أول محمد عبد الفتاح الإعدادية، بمدينة نصر، إلي أن مشاركته تعتبر من قبيل الواجب الوطني الملقى على عاتقه نحو وطنه لمستقبل أفضل، مؤكدًا أن مشاركة المصريين في هذا العرس الديمقراطي تضع لبنة جديدة نحو مستقبل مشرق لهم ولأبنائهم، كما عهدنا من الشعب المصري دائمًا بما يضربه من أروع المثل في ممارسة حقوقه السياسية بمنتهى الحرية والشفافية والنزاهة، تأكيدًا على حبهم الشديد للوطن، والانتماء له بكل كيانهم.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبدوره قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.