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وزير العدل يدلى بصوته فى الاستفتاء ويؤكد: المشاركة واجب وطنى

الأحد، 21 أبريل 2019 11:23 ص
وزير العدل يدلى بصوته فى الاستفتاء ويؤكد: المشاركة واجب وطنى وزير العدل يدلي بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب إبراهيم قاسم
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أدلى صباح اليوم المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك بمدرسة الشهيد أحمد مصطفى بحى الدقى – محافظة الجيزة.
 
وصرح وزير العدل عقب الإدلاء بصوته بأن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني ومظهر من مظاهر الديمقراطية أمام العالم أجمع، وأن ما تشهده لجان الاقتراع من إقبال جموع المواطنين سواء في الخارج أو الداخل لدليل قاطع على وعى الشعب المصرى وتصميمه على استكمال مسيرة التقدم والازدهار.
 
كما ثمن الوزير الدور الوطنى الذى يلعبه القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية في الإشراف القضائى على عملية الاستفتاء مؤكدا انتظام عملية الاقتراع بجميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية منذ امس.
 
 
وزير العدل يدلي بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (1)
 

وزير العدل يدلي بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (2)
 

وزير العدل يدلي بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (3)
 

وزير العدل يدلي بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (4)
 

وزير العدل يدلي بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (5)
 
 
 
 

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