وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان لجان الاستفتاء بالدقى والعجوزة والوراق

تفقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدداً من لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة الجيزة، لمتابعة سير عملية الاستفتاء حيث تفقدوا لجان المتحف الزراعى بحى الدقى ولجان المدرسة القومية بالعجوزة ولجان مدرستى العروبة وباحثة البادية بحى شمال الجيزة وعدد من اللجان بحى الوراق.

واشاد وزير التنمية المحلية بالإقبال الكثيف من المواطنين أمس السبت للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية فى العرس الديمقراطى موجهًا رسالة للمواطنين بالاستمرار فى هذه الملحمة الوطنية والنزول للإدلاء بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء.

كما أشاد محافظ الجيزة خلال الجولة بنسبة إقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم وزيادة الوعي لدي الشباب بأهمية التعديلات الدستورية وحرص المواطنون على الاحتشاد أمام مقار اللجان للمشاركة ونقل رسالة حضارية للعالم بالحدث الديمقراطى الذى يتم على أرض الوطن.

وأكد محافظ الجيزة على تشكيل لجنه عليا لمتابعة عملية الأستفتاء على التعديلات الدستورية برئاسته لإزالة أى معوقات تواجه المواطنين فى الإدلاء بأصواتهم والتعامل الفورى مع أى مشكلات، مؤكدا أنه تتم متابعة كل اللجان على مستوي الجيزة والتى تبلغ 1004 لجان فرعية داخل 563 مركز انتخابى وذلك من خلال غرفة العمليات التي أقامتها المحافظة لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور والتى تضم مسئولين من كافة الجهات المعنية، مؤكدا على استعداد المحافظة لمواجهة أى حدث طارئ والتعامل السريع معه.

وحرص وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة على الاندماج وسط المواطنين والاستماع الى ارائهم ومشاركتهم مظاهر البهجة والفرح أمام مقار اللجان والتى شهدت اقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين مؤكدين لهم على حرص الدوله على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها.