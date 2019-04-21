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وزير التعليم العالى يستقبل السفير الفرنسى بالقاهرة

الأحد، 21 أبريل 2019 03:08 م
وزير التعليم العالى يستقبل السفير الفرنسى بالقاهرة جانب من لقاء وزير التعليم العالى والسفير الفرنسى بالقاهرة
كتب وائل ربيعى
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استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى مساء اليوم ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون فى مجال التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتورة كاميليا صبحى، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بمقر الوزارة.
 
وفى بداية اللقاء أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وفرنسا فى شتى المجالات، وخاصة التعليمية والبحثية والثقافية، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالاستثمار فى مجال التعليم، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجهه، منوهًا إلى المكانة المتميزة للجامعة الفرنسية على خريطة التعليم الجامعى، واعتبارها ركيزة للتعاون الأكاديمى المصرى الفرنسى.
 
وخلال اللقاء بحث الجانبان الإجراءات التنفيذية لتطوير الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، وخطة الجامعة لتوسيع مقرها واحتياجاتها العلمية والإدارية، وكذلك التجهيزات من حيث القاعات والمعامل الدراسية بحيث تكون على أحدث النظم العالمية. 
 
كما ناقش الجانبان آليات التعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية فى المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك بما يحقق أهداف التنمية فى كلا البلدين، والاستفادة من الخبرات المشتركة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.
 
من جانبه، أكد السفير الفرنسى حرص بلاده على دعم العلاقات مع مصر، مشيداً بنجاح التعاون المصرى الفرنسى فى شتى المجالات وخاصة التعليمية والبحثية.
 
جانب من لقاء وزير التعليم العالى والسفير الفرنسى بالقاهرة (2)
جانب من لقاء وزير التعليم العالى والسفير الفرنسى بالقاهرة  
جانب من لقاء وزير التعليم العالى والسفير الفرنسى بالقاهرة (3)
جانب من لقاء وزير التعليم العالى والسفير الفرنسى بالقاهرة  

جانب من لقاء وزير التعليم العالى والسفير الفرنسى بالقاهرة (1)
جانب من لقاء وزير التعليم العالى والسفير الفرنسى بالقاهرة  

 


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