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وزيرة الهجرة: لا يوجد مصريون ضمن ضحايا الأحداث الإرهابية فى سريلانكا

الأحد، 21 أبريل 2019 08:25 م
وزيرة الهجرة: لا يوجد مصريون ضمن ضحايا الأحداث الإرهابية فى سريلانكا نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تواصلت مع السفير حسين السحرتي ، سفير مصر لدى سريلانكا ،  فور وقوع الحادث الإرهابى للاطمئنان على المصريين المتواجدين هناك وما إذا كان قد تواجد أحد المصريين فى هذا الحادث.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم ، أن السفير حسين السحرتى قد أبلغها بأنه لا يوجد أى  بلاغات بوجود  مصريين فى الحادث الإرهابي الذي استهدف ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح حتى الآن وأكد تواصله مع  الشرطة هناك، موضحًا أن السفارة المصرية على تواصل دائم مع السلطات السريلانكية لسرعة إخطارهم بوجود أى مصرى وقع جراء هذا الحادث.

وأوضحت وزيرة الهجرة ، أن الجالية المصرية بسريلانكا يبلغ عددها حوالي 150 شخصًا، وبحسب ما تم الإعلان عنه من قبل السلطات السريلانكية فلا وجود لأى مصري في الحادث الإرهابى الواقع بالعاصمة كولومبو في سريلانكا حتى الآن ،وأعربت وزيرة الهجرة عن تمنياتها بالسلامة لكل المصريين حول العالم، وكل الخير والأمان لكافة الجنسيات.

 

 
 
 

 

 


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الهجره

وزيره الهجره

نبيله مكرم

سريلانكا




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