والدة شهيد بأسيوط: قولت نعم للدستور لاستكمال مسيرة التنمية وعشان حق الشهداء

أكدت الحاجة زينب محمد عبد الحميد، والدة الشهيد الرائد محمد صلاح، على أهمية المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلة: "أنا نزلت أشارك فى الاستفتاء وقولت نعم لتعديل الدستور، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء فى مصر، وعشان حق أبنى وكل الشهداء لا يذهب هباءً".

وأضافت والدة الشهيد: "نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال البناء والتنمية وتطهير سيناء فى حربه ضد الإرهاب؛ مؤكدة على أنها شعرت اليوم بإقبال المواطنين على لجان الاستفتاء على الدستور، وهذا من أجل الحفاظ على الدولة واستقرارها، مناشدة المرأة وكل الشباب والفتيات بالنزول والمشاركة بكثافة فى حفاظا على مصر وحتى لا يشعر أبناء الشهداء بأن تضحياتهم تضيع هدرًا".

وأدلت والدة الشهيد الرائد محمد صلاح بصوتها فى الاستفتاء على الدستور بلجنة 21 ومقرها مدرسة الجلاء بمدينة أسيوط.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019؛ وكثفت قوات الجيش والأمن، تأمينها بتمشيط محيط اللجان، كما رفعت مديريات الصحة بالمحافظات حالة الطوارئ ودفعت بسيارات الإسعاف، وتشكيل غرف عمليات للمتابعة والرصد.