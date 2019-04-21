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وائل جمعة يدلى بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية فى قطر

الأحد، 21 أبريل 2019 12:54 م
وائل جمعة يدلى بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية فى قطر وائل جمعة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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أدلى وائل جمعة كابتن منتخب مصر السابق والنادى الأهلى بصوته اليوم، الأحد، على التعديلات الدستورية فى دولة قطر فى اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء.

 

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، واستقبلت البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

 

وائل جمعة
وائل جمعة

 

وفى الداخل تجرى عملية التصويت فى 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

كابتن وائل جمعة
كابتن وائل جمعة

 

 

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 

كابتن وائل
كابتن وائل

 

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.


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