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هبوط طائرة كويتية متجهة إلى بيروت بسلام بعد ارتطامها بكتلة ثلجية

الأحد، 21 أبريل 2019 04:24 م
هبوط طائرة كويتية متجهة إلى بيروت بسلام بعد ارتطامها بكتلة ثلجية مطار رفيق الحريرى
أ ش أ
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أعلنت الخطوط الجوية الكويتية ،اليوم الأحد،هبوط إحدى طائراتها بسلام وبشكل طبيعى فى مطار رفيق الحريرى الدولى فى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تعرضها لارتطام مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة.
وأوضحت الشركة - في بيان صحفي اليوم - أن الطائرة من طراز إيرباص ( 320 A)، والمتجهة إلى بيروت تعرضت لارتطام مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة، وهبطت طبيعيا في المطار، مشيرة إلى أنه جار إصلاح الطائرة من قبل الفرق الفنية التابعة للشركة.
ولفتت الشركة إلى أنه من المتوقع أن تعود الطائرة من بيروت إلى الكويت الساعة السابعة من مساء اليوم، موضحة أنه تم نقل الركاب إلى أحد الفنادق، إلى حين عودة الطائرة.
وفي سياق آخر، أعلنت الشركة مغادرة طائرتها من مطار (كولومبو) بسيريلانكا بسلام، دون تعرض أي من ركباها، أو طاقمها، أو موظفي الشركة المحليين، لأذى جراء التفجيرات التي وقعت اليوم في سيرلانكا.


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