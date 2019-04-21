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نقيب المهندسين يدلى بصوته فى لجنة مدرسة هدى شعراوى بالتجمع

الأحد، 21 أبريل 2019 12:04 م
نقيب المهندسين يدلى بصوته فى لجنة مدرسة هدى شعراوى بالتجمع نقيب المهندسين يدلى بصوته فى لجنة مدرسة هدى شعراوى بالتجمع
كتب رضا حبيشى
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أدلى المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين بصوته بلجنة الشهيد العميد أحمد محمود مصطفي "هدى شعراوى سابقا" بالتجمع الاول فى ثانى أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
 
 
 

 

نقيب المهندسين يدلى بصوته فى لجنة مدرسة هدى شعراوى بالتجمع (1)
نقيب المهندسين يدلى بصوته فى لجنة مدرسة هدى شعراوى بالتجمع (1)

 

نقيب المهندسين يدلى بصوته فى لجنة مدرسة هدى شعراوى بالتجمع (2)
نقيب المهندسين يدلى بصوته فى لجنة مدرسة هدى شعراوى بالتجمع (2)

 

 

نقيب المهندسين يدلى بصوته فى لجنة مدرسة هدى شعراوى بالتجمع (3)
نقيب المهندسين يدلى بصوته فى لجنة مدرسة هدى شعراوى بالتجمع (3)

 

 

نقيب المهندسين يدلى بصوته فى لجنة مدرسة هدى شعراوى بالتجمع (4)
نقيب المهندسين يدلى بصوته فى لجنة مدرسة هدى شعراوى بالتجمع (4)

 


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