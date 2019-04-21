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نشاط الرئيس اليوم.. السيسي يلتقي أبومازن وعضو الشيوخ الأمريكي

الأحد، 21 أبريل 2019 07:45 م
نشاط الرئيس اليوم.. السيسي يلتقي أبومازن وعضو الشيوخ الأمريكي الرئيس السيسي
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيناتور الديمقراطي رون وايدن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.
 
 
 وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أكد استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
 
 كما استقبل الرئيس السيسي اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
 
وصرح السفير بسام راضى بأن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس موقف مصر الداعم للقضية والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل وشامل يؤدى إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية وعاصمتها القدس الشرقية.

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نشاط الرئيس

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ابو مازن




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