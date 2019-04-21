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نادى القضاة: لا شكاوى أو تأخير فى فتح اللجان الفرعية فى الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 01:41 م
نادى القضاة: لا شكاوى أو تأخير فى فتح اللجان الفرعية فى الاستفتاء المواطنين أمام لجان الاستفتاء
كتبت هدى أبو بكر
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صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم النادى، بأن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر ومستمر فى متابعة القضاة المشرفين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية والاطمئنان عليهم لليوم الثانى على التوالى، وتبين انتظام القضاة فى  الإشراف على لجانهم الانتخابية ولم يتلق  النادى أية شكاوى أو تأخير فى فتح اللجان الفرعية.
 
 
وتجرى عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائى كامل، حيث يشرف عليها 15 ألف و324 قاضى من مختلف الجهات القضائية، بالإضافة إلى القضاة الاحتياطيين وعددهم 4015 قاضيا.
 
 
وكان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، قال فى تصريحات سابقة لليوم السابع ، ان غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية الاستفتاء أولا بأول، سواء ما يتعلق باستفتاء الداخل أو استفتاء الخارج، مؤكدا أن غرفة عمليات الهيئة لم تتلق حتى الآن أى شكاوى تعوق سير العملية، مشيرا إلى وجود إقبال كثيف وتزاحم على اللجان على مستوى الجمهورية، وهو ما يرجع لوعى وإدراك المواطن المصرى وحرصه على ممارسة حقه الدستورى.
 
 
وشدد الشريف على انتظام العمل فى جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 13 ألف و919 لجنة والتى تجرى فيها عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن اللجان فتحت فى موعدها فى التاسعة صباحا.
 
 
 

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