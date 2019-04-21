ناخبون فى الكويت: المشاركة الواسعة فى الاستفتاء طعنة نافذة للإرهاب

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قال عدد من المشاركين فى الاقتراع على التعديلات الدستورية بالسفارة المصرية في الكويت "إن المشاركة الواسعة لأبناء الجالية في الاقتراع، مثلت لبنة من لبنات استكمال مسيرة البناء، وطعنة نافذة للإرهاب الغادر".

وقال أحمد السيد محمد - في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت من أمام المقر الانتخابي بالسفارة المصرية - "إن مشاركته اليوم فى الاستفتاء تؤكد وقوف المصريين في الخارج خلف قيادتهم السياسية ودعمهم المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي في حربه على الارهاب، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية".

ومن جانبها، قالت الحاجة سعاد نور الدين "إن مشاركتها فى الاستفتاء على التعديات الدستورية، تأتي إيمانا منها بأهمية تلك التعديلات في استكمال مسيرة الإنجازت التي بدأها الرئيس السيسي، وضرورة الحفاظ على كيان الدولة في تلك المرحلة الانتقالية من عمر الوطن".

وبدورها، قالت فاطمة محمد عبدالعزيز "إنها لم تأت للتصويت على التعديلات الدستورية، إلا بعدما أيقنت أنها في صالح المواطن والوطن في آن واحد، وضرورة مشاركة المصريين فى رسم خريطة مستقبلهم".. بينما قالت الحاجة صفاء محمد عبدالغفار "لابد من دعم الدولة ومساندة قيادتها السياسية، خاصة فى ظل الظروف التي تمر بها دول المنطقة، والتي أدت إلى انهيار العديد منها بعد 2011".

وكانت السفارة المصرية في الكويت قد شهدت تزايدا في أعداد الناخبين مساء اليوم /الأحد/؛ وذلك بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية للموظفين والعاملين في الكويت، حيث توافدت أعداد كبيرة من الناخبين على مقر السفارة، للإدلاء بأصواتهم، فيما حرص عدد كبير منهم على اصطحاب أطفالهم برفقتهم، للمشاركة في ذلك العرس الديمقراطي.