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مياة الأقصر: بدء غسيل وتعقيم محطة الرياينة النقالى بأرمنت استعدادا للصيف

الأحد، 21 أبريل 2019 02:00 ص
مياة الأقصر: بدء غسيل وتعقيم محطة الرياينة النقالى بأرمنت استعدادا للصيف عملية غسيل وتعقيم محطة الرياينة النقالى بأرمنت قبل الصيف
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تم البدء فى أعمال غسيل وتعقيم محطة الرياينة النقالى ضمن الخطة الدورية لغسيل وتعقيم المحطات الخارجية بإدارة أرمنت، وذلك فى إطار خطة الشركة استعدادا لفصل الصيف، وذلك عبر القيام بعمليات غسيل وتطهير المحطات وشبكات مياه الشرب بجميع الإدارات بمحافظة الأقصر استعدادا لدخول فصل الصيف وما يصاحبه من زيادة فى استهلاك المياه ولضمان جودة المياه المنتجة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس شركة مياه الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه قام فريق العمل الخاص بالتشغيل بعمل غسيل لجميع حاويات المحطة، وكذلك الخزان الخاص بها وقام فريق العمل الخاص بالمعمل من كيميائيين وفنيين بالإشراف على عملية التعقيم، وذلك لتحديد الجرعات المطلوبة من محلول الكلور المستخدم فى عملية التعقيم قبل دخول المحطة الخدمة، حيث وتم التنفيذ بإشراف المهندس علاء محمد برعى مدير إدارة مياه أرمنت.


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