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مواطن عقب الإدلاء بصوته: "شبابنا تاريخ قدامنا بيحكى حكاية شعب عظيم"

الأحد، 21 أبريل 2019 07:50 م
مواطن عقب الإدلاء بصوته: "شبابنا تاريخ قدامنا بيحكى حكاية شعب عظيم" مواطن عقب الأدلاء بصوته:"شبابنا تاريخ قدامنا بيحكى حكاية شعب عظيم"
كتب أحمد الجعفرى
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لم يتمالك المواطن سعيد خميس نفسه عقب الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وألقى قصيدة شعر فى حب مصر قال فيها:"أنا مصرى وهفضل مصري..ومصر فى دمى دنيا ودين.. وشبابنا تاريخ قدمنا..بيحكى حكاية شعب عظيم".

وقال "سعيد"فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنا فلاح بسيط بس مصر عندى أغلى حاجة فى الدنيا، ومشاركتى انهاردة فى التعديلات الدستورية، علشان نأمن مستقبل البلد، من إلى عايزين يخطفوها، وبنقول لهم لا مصر هتفضل باقية وغالية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.


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