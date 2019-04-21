منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على مركز مباحث الزلفى بالرياض

كتب لؤى على

أدانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الهجوم الإرهابى على مركز مباحث الزلفى شمال الرياض، حيث قامت عناصر إرهابية بشن هجوم على المركز، إلا أن قوات الأمن بادرت بالتعامل معها على الفور، مما أسفر عن مصرع أربعة من الإرهابيين.

وشددت على أن رجال الأمن من الجيش والشرطة، يقومون بمهمة جليلة عظمها الله تعالى ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس فى سبيل الله"، فمن اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع فى دمار البلاد، وخراب المجتمعات.

وأضافت أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ مقاصد خمسة، هى النفس، والدين، والعقل، والعرض، والمال، وأنه لا يتحقق حفظ النفس والعرض والمال إلا بالأمن ورجاله، كما أنه لا يقام الدين في بلد لا أمن فيه، فرجال الأمن يحققون مقاصد الشرع المطهر، فلا يتجرأ على استهدافهم بعد هذا إلا ساع فى هدم الشرع الشريف وتعطيل مقاصده.

وأكدت المنظمة أن هذه العمليات الغادرة لا تمت للإسلام بصلة من قريب أو بعيد، وعلى ضرورة التصدى لهذه العمليات الإجرامية، سائلة الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.