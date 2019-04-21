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مفتى الجمهورية يدين تفجيرات كنائس سريلانكا

الأحد، 21 أبريل 2019 10:48 ص
مفتى الجمهورية يدين تفجيرات كنائس سريلانكا الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
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أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بشدة العمليات الإرهابية التى استهدفت ثلاث كنائس فى سريلانكا كانت تقيم قداس عيد الفصح صباح اليوم الأحد، بالإضافة إلى ثلاثة فنادق؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 160 شخصًا وإصابة 400 شخص.
 
وأكد مفتى الجمهورية فى بيان له أن استهداف دور العبادة وسفك الدماء أمر تأباه الأديان وتنهى عنه، بل ويؤدى إلى نشر الكراهية والفتن فى المجتمعات مما يهدد النسيج المجتمعى ويؤدى إلى الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد.
 
ودعا مفتى الجمهورية الشعب السريلانكى إلى التماسك والتعاون مع الجهات الأمنية من أجل كشف المتسببين فى هذه العملية الإرهابية، وأن يكونوا يدًا واحدة فى مواجهة التطرف والإرهاب.
 
وتوجه المفتى بخالص العزاء إلى سريلانكا حكومة وشبعًا فى مصابهم الأليم، داعيًا الله أن يشفى المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.

 


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