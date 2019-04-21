مصريون فى كندا: صوتنا بـ"نعم" حتى لا نكون بخندق كلاب السكك المهاجمة لمصر

كتب محمد تهامى زكى

واصل أبناء الجالية المصرية فى أوتاوا بكندا، الإدلاء بأصواتهم بالاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مقر السفارة بأوتاوا، فيما أكد بعضهم أنه صوتوا بـ"نعم" على تعديل الدستور من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية وأيضا حتى لا يكونوا فى خندق المحرضين ضد مصر.





وقال الدكتور جورج فخرى، أحد المصريين المغتربين فى كندا: "وجدت أنه من الصعب علىّ أن أكون فى خندق واحد مع كل كلاب السكك التى تنهش فى مصر من تركيا وقطر وبريطانيا، وجدت أنه من الصعب أن اكون فى خندق واحد مع معتز مطر ومحمد ناصر وزوبع وأيمن نور وعمرو واخد وخالد أبو النجا".





وأضاف: "وجدت أنه من الصعب أن أكون فى خندق واحد مع كل الخنازير المهاجمة لمصر وشعبها أمثال القرضاوى ووجدى غنيم وغيرهم، وجدت من الصعب أن أكون فى خندق واحد مع الإخوان الإرهابيين فى كل مكان بالعالم، لذا كان صوتى فى الصندوق بـ"نعم" للتعديلات الدستورية.





يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة،وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.





ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.





ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.