مصرع وإصابة العشرات فى انهيارات أرضية شمالى مالاوى

ليلونجوى(أ ش أ)

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات، اليوم الأحد، فى انهيارات أرضية ناتجة عن الأمطار الغزيرة بمنطقة (رومفى) شمالى مالاوى.

وقال المتحدث الرسمى باسم شرطة رومفى توبيليوى كابويلو - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الأحد، إن الأمطار الغزيرة فى المنطقة تسببت فى الخراب الذى دمر تلال (مفومفا) وبحيرة (مالاوى) فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

من جانبه، أوضح مسؤول فى مجلس مقاطعة (رومفى) أنه لا يمكن الوصول إلى هذه المنطقة المتضررة عن طريق البر، ومن المستحيل تنظيم عملية إنقاذ.

بدوره، صرح مسؤول إدارة الكوارث بالمقاطعة بأن السلطات فى البلاد سترسل معدات تنقيب ثقيلة عبر البحيرة حالما يسمح الطقس بذلك، وذلك بعدما تدحرجت الصخور الضخمة قبالة الجبل، وتسببت فى أضرار جسيمة.. لافتا إلى أن عددا من أفراد الشرطة والجنود وموظفو الطوارئ توجهوا على الفور إلى موقع الحادث.