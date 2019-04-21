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مصادر كورية جنوبية: طائرة تجسس أمريكية تحلق فوق المناطق المحيطة بسول

الأحد، 21 أبريل 2019 10:39 ص
مصادر كورية جنوبية: طائرة تجسس أمريكية تحلق فوق المناطق المحيطة بسول طائرة تجسس أمريكية ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)
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قالت مصادر كورية جنوبية اليوم الأحد، إن طائرة استطلاع أمريكية حلقت فوق المناطق المحيطة بالعاصمة سول الأسبوع الماضى، فى مهمة تبدو أنها لجمع المعلومات الاستخباراتية، وذلك فى أعقاب اختبار كوريا الشمالية لسلاح "تكتيكى موجه تم تطويره حديثًا".

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المصادر قولها إن الطائرة- التى يُعتقد أنها من طراز R-135W Rivet Joint- حلقت فوق مدن تشون تشيون، وسونج نام، وإنتشون يومى الخميس، والجمعة الماضيين، بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربة على ما زعم أنه "سلاح جديد ".

وقالت المصادر إنه من غير المعتاد أن تحلق الطائرة فوق المناطق المحيطة بسول، رغم أنها كانت تفعل ذلك من وقت لآخر فى عام 2017، عندما أطلقت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ الباليستية، ومنذ أن بدأت عملية السلام فى العام الماضي، كانت الطائرة تحلق عادة فوق البحر الأصفر.

وأشار مسؤولون كوريون إلى أنه خلال تحليق الأسبوع الماضي، بقيت الطائرة جنوب منطقة حظر الطيران التى أنشأتها الكوريتان على طول حدودهما المدججة بالسلاح، بموجب اتفاق الحد من التوتر العسكرى الذى تم التوصل إليه فى العام الماضى.

 


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