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مسيرة سيارات بشارع الهرم لدعوة المواطنين للمشاركة بالاستفتاء على التعديلات

الأحد، 21 أبريل 2019 01:23 م
مسيرة سيارات بشارع الهرم لدعوة المواطنين للمشاركة بالاستفتاء على التعديلات المواطنون يشاركون في الاستفتاء
كتب عبد اللطيف صبح
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نظمت مجموعة من المدارس الخاصة بمنطقة العمرانية مسيرة بالسيارات بشارع الهرم، شارك فيها أكثر من 10 سيارات رفعت أعلام مصر وردد المشاركون فيها الأغانى الداعية للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وسط أجواء احتفالية.

 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
 

 


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