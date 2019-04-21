مسيحيو بنى سويف والشرقية: "هنحتفل بعيد الشعانين ونشارك فى الاستفتاء"

احتفل الأخوة المسيحيون بالمدن وقرى المراكز الإدارية السبع للمحافظة بعيد أحد الشعانين "السعف"، وعقب انتهائهم من الصلاة حمل أفراد العائلات السعف بأشكاله المختلفة أمام وداخل الكنائس والأديرة ابتهاجا وتعبيرا عن فرحتهم وذلك وسط تأمين من قوات الشرطة وبوابات الكترونية أمام الكنائس والإدارة.

وفى كنيسة مطرانية بنى سويف التى تجاور لجنتين انتخابيتين، ارتدى الشباب والفتيات والأطفال تيجان من السعف المجدول على رؤوسهم وتبادلوا التهانى والتقطوا الصور التذكارية داخل الكنيسة.

وقال هارفى نبيل موظف، لـ"اليوم السابع" إن بنى سويف من المحافظات التى تتسم بالوحدة الوطنية بين سكانها دون تفرقة بين مسلم أو مسيحى،وتلقينا اليوم التهانى من اشقاءنا المسلمين، كما أن تزامن العيد مع التعديلات الدستورية شيء جميل وطيب، مضيفًا: "سوف أذهب إلى اللجنة للإدلاء بصوتى وأقول نعم للتعديلات الدستورية التى تحتاجها مصر خلال هذه المرحلة."

كما شهدت اللجنة الفرعية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسية "السادات" الثانوية بالمجاورة الخامسة بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، مشاركة بارزة للأقباط رغم احتفالات "أحد السعف" التى تُقام فى الكنائس.

وحرص عدد من الأقباط على الحضور إلى اللجنة والوقوف فى الطابور تمهيدًا للإدلاء بصوتهم فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.