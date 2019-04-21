مسيحيو القليوبية يحتفلون بأحد "السعف" والكنائس تدعو للمشاركة برسم مستقبل مصر

القليوبية إبراهيم سالم

توافد المئات من الأقباط فى محافظة القليوبية على الكنائس للاحتفال بـ"أحد السعف" أو"أحد الشعانين" حاملين أعواد الخوص لإحياء ذكرى دخول السيد المسيح أورشليم واستقباله بالخوص.

وتقدم المسلمون من أبناء المحافظة بالتهنئة للأقباط وذلك فى مظهر من مظاهر الوحدة الوطنية وحرص المسلمين على شراء سعف النخيل من بائعى الجريد المتواجدين بالقرب من الكنائس وإهدائه للأقباط فى عيدهم.

فى سياق متصل تناول القداس الدعوة لنشر المحبة والسلام بين أبناء الوطن الواحد وشددت الدعوة على ضرورة العمل بقيمة الحب وأعظم أنواعه حب العمل من أجل نهضة الوطن ومحاربة الإرهاب والدعوة للمشاركة فى رسم مستقبل مصر من خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

فيما فرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بقيادة اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إجراءات أمنية مشددة حول الكنائس فى بنها وشبرا الخيمة وطوخ والخانكة لتأمين الاحتفالات حيث تم نشر القوات والأكمنة والبوابات الإلكترونية حول الكنائس، وتخصيص حرم لكل كنسية ومنع ركن السيارات بالقرب من الكنائس إلى جانب الاستعانة بخبراء المفرقعات حيث جرى تنظيم دورية امنية على الشوارع المحيطة بالكنائس.