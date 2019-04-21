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مسنة بعد التصويت على التعديلات الدستورية من الشرقية: "خرجت عشان مصر"

الأحد، 21 أبريل 2019 06:49 م
مسنة بعد التصويت على التعديلات الدستورية من الشرقية: "خرجت عشان مصر"
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حرصت السيدة لواحظ عبد الستار داود" 97 سنة مقيمة بمنشأة صدقى مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقالت السيدة المسنة، إنها خرجت من حبها لمصر التى عاشت عمرها على ترابها، فيما أسرع المستشار "عبد الله خلف حسين" رئيس اللجنة رقم 95 بوحدة طب الأسرة لمساعدة السيدة فور مشاهدته لها على عكاز.

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قامت الطفلة "مى أسامة المصرى" بتوزيع الورود على اللجنة رقم 17 بمدرسة الشهيد أحمد جمال رشيد بالتل الكبير بمحافظة الاسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد عبد السلام، وأعضاء اللجنة معبرة عن حبها لمصر.

يذكر أن محافظة الشرقية، بها 23 لجنة عامة 11 لجنة عامة بجنوب الشرقية و12 لجنة عامة بشمال الشرقية، و1159 لجنة فرعية بجنوب وشمال الشرقية، و1027 مركزا انتخابيا لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت.

 
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