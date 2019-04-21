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مستشارة الاتحاد الإفريقى: اتفاقية التجارة الحرة تحد من الفقر والإرهاب

الأحد، 21 أبريل 2019 09:52 ص
مستشارة الاتحاد الإفريقى: اتفاقية التجارة الحرة تحد من الفقر والإرهاب نميرة نجم فى بلجراد
كتبت – هناء أبو العز
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قالت السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى، أن الاتحاد يركز  على محور التنمية حاليًا عبر إنشاء منطقة التجارة الحرة،  والذى سيخدم القارة بأكملها، لافتة إلى أن الآمال منعقدة أن تحد هذه الاتفاقية من مشكلات عدة ومنها الفقر والإرهاب وغيرها.
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كما أشارت  نميرة نجم فى كلمتها بالمحاضرة التى ألقتها فى ندوة السفير المصرى فى بلجراد عمرو جويلى، تحت عنوان "دور مصر فى المنظمات متعددة  الأطراف" فى معهد السياسية والاقتصاد الدولي في بلجراد، إلى دور الاتحاد الإفريقى فى التنسيق مع المنظمات الإقليمية فى إفريقيا ومنها الساحل والصحراء ومنظمة الايكوس والاكاس لاحلال السلم والأمن فى هاتين المنطقتين، وكذلك فى القارة بشكل عام.
 
وأضافت مستشارة الاتحاد الإفريقى، إلى أن الجهود المبذولة حاليا فى مجال إعادة الإعمار فى الدول الخارجة من النزاعات سيلعب دورا كبيرا فى التنمية بشكل يخدم استمرار بناء السلم فى القارة.
 
حضر المحاضرة السفير أشرف سويلم، مدير مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ، ومن السفارة المصرية ببلجراد المستشار رشا سليمان، وسكرتير ثالث إيمان الغتوارى" ، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية الممثلين لحكومتهم فى بلجراد .
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