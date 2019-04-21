مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد يتفقد لجان الاستفتاء بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أجرى اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد جولة تفقدية فى عدد من اللجان باستفتاء التعديلات الدستورية والتى بدأها بتفقد لجنة المعهد الأزهرى.

واستكمل مساعد وزير الداخلية جولته فى مدرسة الشهيد طيار غرب الكوبرى ومدرسة خليل الضمرانى بمنطقة الشهيد والمعهد الأزهرى بميدان الشبان واطمأن على سير العملية الصويتية والعملية التأمينية من الداخل والخارج، ورافقه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج واللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وعلى جانبا أخر استقبلت السيدات بلجنة جزيرة شندويل موكب التفقد للجنة بالزغاريد مرددين هتافات تحيا مصر وحرص الأهالى التقاط الصور التذكارية مع القيادات وكذلك الأطفال المتواجدون بمقر الجان المختلفة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.