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مد أجل الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بـ"التجمهر والتظاهر" لـ25 يونيو

الأحد، 21 أبريل 2019 11:09 ص
مد أجل الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بـ"التجمهر والتظاهر" لـ25 يونيو المستشار محمد ناجى شحاتة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، مد أجل الحكم على المتهم أمام فؤاد من حركة 6 أبريل، فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر، لجلسة 25 يونيو المقبل.
 
صدر القرار بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
 
كان المتهم القى القبض عليه بعد صدور حكما غيابيا ضده بالسجن المؤبد، في اتهامه  بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور وقدم دفاعه طلبا بإعادة اجراءت محاكمته لكون الحكم غيابيا.

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